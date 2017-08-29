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Главная » НОВОСТИ » Зенитные комплексы «Витязь» заканчивают испытания
 
 
 
 
29 Августа 2017 года, 19:18

Зенитные комплексы «Витязь» заканчивают испытания


РОССИЯ/ 29 августа/ БИ-ПОРТ – Концерн «Алмаз-Антей» презентовал на форуме «Армия-2017» экспортную версию новейшего отечественного комплекса ПВО-ПРО С-350 «Витязь», пишет газета «Известия».

Как заявил заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн, до конца этого года концерн намерен завершить государственные испытания этого ЗРС. Сейчас специалисты компании набирают статистику по боевым пускам с перехватом реальных мишеней в различных условиях. Параллельно близятся к концу испытания трех новых зенитных управляемых ракет для этого комплекса.

Сухопутный «Витязь» предназначен для прикрытия штабов, административных центров, заводов. Он не стреляет на ходу, но время его развертывания всего пять минут. Ему доступны аэродинамические цели, самолеты или крылатые ракеты, на расстоянии до 60 км и на высотах от 10 м до 30 км. Баллистические цели ЗРС сбивает на дальности до 30 км и высоте до 25 км.

В базовой комплектации «Витязь» состоит из пункта боевого управления, многофункционального радара 50Н6Е и пусковой установки. Всё это монтируется на колесном шасси повышенной проходимости. Преимуществами С-350 являются компактность и 12 ракет на одной пусковой установке, а таких установок в одном дивизионе может быть до восьми.

Кроме того, «Витязю» не нужно прикрытие, поскольку он сам может справиться со всеми средствами воздушного нападения. Для этого он имеет три типа ракет — малой, средней и промежуточной дальности. Одновременно комплекс может наводить до 32 ракет (при наличии второго радара).

Боевой расчет С-350Е — всего три человека. Работа ведется полностью автоматически. Расчет лишь готовит ЗРС к работе и контролирует ход боя, что снижает требования к уровню подготовки экипажей.

«Витязь» может оказаться весьма интересным для иностранных заказчиков. Поскольку он превосходит по своим характеристикам популярные комплексы С-300. И при этом один ЗРС фактически обеспечивает создание эшелонированной ПВО.

«Витязь» — это принципиально новый комплекс, а не модернизация советской системы, благодаря этому С-350Е превосходит даже «Бук-М3», — отметил главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. — Кроме того, эта система явно будет дешевле С-400. Всё это может привлечь серьезных покупателей».

 

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