Фестиваль спорта «Гольфстрим». Подробная программа

29 Августа 2017 года, 16:40

МУРМАНСК/ 29 августа/ БИ-ПОРТ – В Мурманске 9 сентября состоится Международный фестиваль спорта «Гольфстрим».

Церемония открытия праздника спорта состоится на эстакаде моста через Кольский залив, на левом берегу, в 12:00, после чего гостей фестиваля ожидает парад авто- и мототехники и заезд на беговелах.

В 12:50 на мосту пройдет заезд лиц с ограниченными возможностями здоровья, а в 13:00 настанет время ключевого события «Гольфстрима» – массового легкоатлетического пробега. Все его участники получат памятную футболку. К месту старта организована бесплатная доставка на автобусах с 11:00 до 11:45 от Дворца спорта Центрального стадиона.

Также в программе фестиваля заплыв через Кольский залив, полоса препятствия «CRAZY миля-3» и показательные выступления морских пехотинцев. В рамках праздника спорта пройдут соревнования на каяках, по пляжному волейболу, мини-футболу на песке, петанку, регби, по парковым шахматам, автомобильному кроссу, роллер спорту и велоспорту.

ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ «ГОЛЬФСТРИМ»

Эстакада на левом берегу Кольского залива

10:00-13:00 – Соревнования по велоспорту

12:00 – Церемония открытия фестиваля спорта «Гольфстрим»

12:35-12:50 – Парад авто- и мототехники, заезд на беговелах, соревнования по роллер спорту

Мост через Кольский залив

12:50-13:00 – Массовый заезд лиц с ограниченными возможностями здоровья на инвалидных колясках

13:00 – Массовый легкоатлетический пробег

Кольский залив

9:00-10:00 – Заплыв через Кольский залив

11:00-12:30 – Соревнования на каяках

10:00-16:00 – Соревнования по пляжному волейболу, мини-футболу на песке, петанку, регби

Площадка под мостом через Кольский залив

11:00-16:00 – Полоса препятствия «CRAZY миля-3»

12:00-16:00 – Соревнования по «парковым» шахматам

13:30-15:00 – Соревнования по автомобильному кроссу

14:00-15:00 – Показательные выступления морских пехотинцев

Сцена под мостом через Кольский залив

13:30-14:30 – Награждение победителей и призеров фестиваля спорта «Гольфстрим» (заплыв, забег)

16:00 – Награждение победителей и призеров фестиваля спорта «Гольфстрим

Все участники пробега получат памятную футболку. К месту старта будет организована доставка бесплатными автобусами с 11:00 до 11:45 от Дворца спорта Центрального стадиона.