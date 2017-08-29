Открыт прием заявок на участие в соревновании «Северные тропы»

29 Августа 2017 года, 17:30

КОВДОРСКИЙ РАЙОН/ 29 августа/ БИ-ПОРТ – В Ковдорском районе (район старых карьеров н.п. Ёнский) 16 сентября пройдет спортивное соревнование «Северные тропы», направленное на пропаганду здорового образа жизни среди молодежи.

«Северные тропы» – это соревнования на пересеченной (открытой) местности с преодолением искусственных и естественных препятствий, а также прохождением других видов заданий. К участию допускаются команды из шести человек (капитан и пять игроков), сформированные из представителей учащейся и работающей молодежи, молодежных общественных объединений, воинских частей в возрасте 18-35 лет, не имеющих медицинских противопоказаний.

Заявки принимаются по 5 сентября по адресу электронной почты kashirin.murmansk@mail.ru. Обязательным условием является дублирование заявки в автоматизированной информационной системе «Молодежь России».

Подробная информация о мероприятии размещена на молодежном портале Мурманской области «Чердак».