«Авангард» готов встречать гостей

29 Августа 2017 года, 18:00

МУРМАНСК/ 29 августа/ БИ-ПОРТ – Сегодня глава администрации Мурманска Андрей Сысоев в рамках объезда проверил готовность спортивного комплекса «Авангард» к началу нового сезона.

В большом зале «Авангарда» завершился ремонт. Рабочие обновили потолок, выровняли и покрасили стены, заменили вентиляцию. Отремонтирован балкон-трибуна и четыре раздевалки для спортсменов.

В обновленном зале – специальный паркет с амортизацией, удобный для активных игр. Расширился и функционал спортивного зала: помимо традиционного мини-футбола в нем можно заниматься также баскетболом, волейболом, большим теннисом. Для обеспечения безопасности на территории хоккейного корта установлена современная система наружного видеонаблюдения.

«Пять лет назад спортивный комплекс был передан Министерством обороны в собственность муниципалитета не в самом лучшем состоянии, – рассказал Сысоев. – За это время мы вдохнули в него новую жизнь, и «Авангард»превратился в современный многофункциональный спортивный объект, который ежедневно посещают более 800 человек».

С каждым годом «Авангард» становится все более востребованным среди горожан. Огромной популярностью пользуется малая чаша бассейна, её посещают малыши от трех месяцев. С детьми занимаются тренеры, прошедшие профессиональную подготовку по работе с грудничками.