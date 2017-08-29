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Сари
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Главная » НОВОСТИ » Мероприятие «Зеленый рекорд» стартует в Мурманске
 
 
 
 
29 Августа 2017 года, 17:45

Мероприятие «Зеленый рекорд» стартует в Мурманске


МУРМАНСК/ 29 августа/ БИ-ПОРТ – Администрация Мурманска приглашает всех желающих принять участие в ежегодной акции по высадке саженцев «Зеленый рекорд», организованной в рамках комплексной программы «Мурманск – город чистоты».

Мероприятие стартует 2 сентября в 11:00 во всех округах заполярной столицы – возле детских площадок, в парках и скверах. Все участники будут обеспечены посадочным материалом, инвентарем, водой для полива.

В Октябрьском округе:

- в районе домов №24 по улице Седова, №25а по улице Полярные Зори, №3 по улице Папанина, №25 по улице Мира,

- на зеленой зоне в районе лестницы у дома №19 по улице Воровского,

- в скверах около Драматического театра, около памятника Ленину, на улице Ленинградской, у Казначейства (пр. Кирова, дом №14/2),

- сквер в районе дома №37 по проспекту Ленина,

- на бульваре по переулку Русанова.

В Ленинском округе:

- в районе домов №3 по улице В. Миронова, №4 по улице Свердлова (МБДОУ Мурманска №109), № 34/2 по улице Александрова-дома №40/3 по улице Чумбарова-Лучинского, №40 по улице Александрова, №82 по улице А. Невского, №20 по Североморскому шоссе района Росляково,

- на зеленой зоне между проезжей частью и тротуаром напротив дома № 1 по улице Приморской (зеленая зона между проезжей частью и тротуаром) жилого района Росляково,

- на зеленой зоне в районе подземного перехода в районе дома №5 по Североморскому шоссе района Росляково,

- на зеленой зоне склона в районе спортивной школы в районе дома №13а по улице Заводской района Росляково,

- в «Аллее Поколений» по улице Хлобыстова,

- в сквере в районе домов №№ 40/1, 40/2, 40/3 по улице Свердлова.

В Первомайском округе:

- в районе дома №7 по улице Полярный Круг,

- на зеленой зоне между домами №№ 82-84 по Кольскому проспекту,

- в районе дома №27 по улице Орликовой (МБДОУ Мурманска №140),

- в сквере возле домов №№ 165-173 по проспекту Кольскому,

- в сквере на пересечении проспекта Кольского-улицы Зои Космодемьянской,

- в сквере по улице Марата,

- в сквере у озера Глубокого.

 

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