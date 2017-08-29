Минпромторг планирует импортозамещение в парфюмерии

29 Августа 2017 года, 20:29

РОССИЯ/ 29 августа/ БИ-ПОРТ – Министерство промышленности и торговли подберет фабрики, которые могли бы производить необходимое сырье для парфюмерных и косметических брендов. Это следует из протокола совещания, с которым ознакомились «Известия».

Ведомство должно запросить у отечественных заводов информацию об объемах и ассортименте производства сырья для парфюмерии и косметики. Получив ее, департамент Минпромторга попросит производителей этой продукции указать текущую потребность в химическом сырье и полимерной упаковке, прогнозируемые объемы потребления, «проблемные вопросы в части обеспечения материалами российского производства».

«Сформированный перечень химических сырьевых материалов и полимерной упаковки будет проработан с компаниями химического комплекса в части возможности импортозамещения с учетом экономической целесообразности развития данного производства на территории России», — сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Председатель правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Татьяна Пучкова рассказала, что у некоторых компаний нет средств для запуска производства косметического сырья.

«После распада СССР оказалась разорена мощная база по производству эфирных масел в Крыму и Краснодарском крае, пришли в упадок многие производства химических препаратов, используемых в косметике. За прошедшие 20 лет появилось множество новых высокотехнологичных продуктов, но Россия отстала в этом направлении, — пояснила Пучкова. — В наших лабораториях до сих пор лежат «в заначке» многие интересные разработки, но, к сожалению, у компаний нет опыта и финансовых возможностей для запуска производства новых востребованных ингредиентов».

По ее словам, в косметической промышленности используется до 2,5 тысяч наименований косметического сырья. До 20% этого ассортимента ежегодно сменяется. Сейчас в Россию ввозится до 90% компонентов — за исключением базовых поверхностно-активных веществ.