Сегодня по области тепло и дождливо

30 Августа 2017 года, 08:35

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 августа/ БИ-ПОРТ – В предпоследний день лета погода в Мурманской области будет относительно тёплой, но с дождями. Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой, на юге и востоке области умеренный дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +12…+17°.

Сегодня в столице Заполярья ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 2-6, в порывах – до 9 м/с. Воздух прогреется до +13°. Атмосферное давление существенно не изменится.