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Сари
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Главная » НОВОСТИ » Марина Ковтун - замыкающая в рейтинге губернаторов в сфере ЖКХ
 
 
 
 
30 Августа 2017 года, 09:09

Марина Ковтун - замыкающая в рейтинге губернаторов в сфере ЖКХ


МУРМАНСК/ 30 августа/ БИ-ПОРТ – Компания «Медиалогия» опубликовала рейтинг глав субъектов Российской Федерации в сфере ЖКХ за июль 2017 года. Лидерами рейтинга стали Сергей Аксёнов (Крым), Андрей Воробьев (Московская область) и Серегй Собянин (Москва). В ТОП-10 также вошёл исполняющий обязанности главы Республики Карелия Артур Парфенчиков – единственный из руководителей СЗФО.

Глава Мурманской области Марина Ковтун продолжила падение в рейтинге – в июле она потеряла ещё 21 позицию и заняла последнее место в ТОП-50. Напомним, в июне губернатор занимала 29-ю строчку рейтинга.

 

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