30 Августа 2017 года, 10:00

МУРМАНСК/ 30 августа/ БИ-ПОРТ - Следственные органы Следственного комитета продолжают расследование уголовного дела, возбуждённого по факту уголовного дела врача Мурманского областного онкологического диспансера.

В ходе расследования установлено, что убийца медика, мужчина 1951 года рождения, неоднократно обращался в различные медицинские учреждения региона, сообщая о наличии у него онкологического заболевания. Однако обследования, проведённые неоднократно у разных специалистов, исключили наличие онкологии. Факт отсутствия у злоумышленника злокачественных опухолей и иных новообразований также подтверждён результатами судебно-медицинского исследования трупа.

Следователи намерены всесторонне и комплексно изучить все обстоятельства произошедшего. Так, в рамках расследования уголовного дела назначена посмертная психолого-психиатрическая судебная экспертиза для установления факта наличия либо отсутствия у нападавшего психического заболевания, расстройства, либо иного болезненного состояния психики.

Расследование уголовного дела продолжается.