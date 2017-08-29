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Главная » НОВОСТИ » Убийца мурманского врача не имел онкологического заболевания – следствие
 
 
 
 
30 Августа 2017 года, 10:00

Убийца мурманского врача не имел онкологического заболевания – следствие


МУРМАНСК/ 30 августа/ БИ-ПОРТ - Следственные органы Следственного комитета продолжают расследование уголовного дела, возбуждённого по факту уголовного дела врача Мурманского областного онкологического диспансера.

В ходе расследования установлено, что убийца медика, мужчина 1951 года рождения, неоднократно обращался в различные медицинские учреждения региона, сообщая о наличии у него онкологического заболевания. Однако обследования, проведённые неоднократно у разных специалистов, исключили наличие онкологии. Факт отсутствия у злоумышленника злокачественных опухолей и иных новообразований также подтверждён результатами судебно-медицинского исследования трупа.

Следователи намерены всесторонне и комплексно изучить все обстоятельства произошедшего. Так, в рамках расследования уголовного дела назначена посмертная психолого-психиатрическая судебная экспертиза  для установления факта наличия либо отсутствия у нападавшего психического заболевания, расстройства, либо иного болезненного состояния психики.

Расследование уголовного дела продолжается.

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