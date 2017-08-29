В День знаний будет ограничено движение в центре Мурманска

30 Августа 2017 года, 10:25

МУРМАНСК/ 30 августа/ БИ-ПОРТ – В связи с проведением народных гуляний, посвященных Дню знаний, 1 сентября будет запрещено движение и парковка транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца, а также освобождены от транспорта:

- улица Ленинградская от улицы Воровского до улицы Профсоюзов с 00 до 18 часов,

- улица Воровского от проспекта Ленина до улицы Коминтерна с 12 до 18 часов.

Водителей просят заранее выбирать маршруты объезда и не парковаться в районе центра.