Минобороны запустило сайты военных училищ

30 Августа 2017 года, 11:52

МУРМАНСК/ 30 августа/ БИ-ПОРТ - В преддверии нового учебного года Министерство обороны открыло сайты своих довузовских учреждений, начинающих работать в этом году – Петрозаводское президентское кадетское училище (ПКУ) и Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища.

На сайтах размещается актуальная информация о руководстве учебных заведений, справочные и нормативные документы, методические материалы, советы психологов и многое другое. Кроме того, на порталах имеются сведения о дополнительном образовании. Например, воспитанники мурманской «нахимовки» смогут углубленно заниматься естествознанием и краеведением, а с детальным изучением технических дисциплин будет связана работа кружков по технологии создания веб-сайтов, судомоделированию, робототехнике и автоделу.

Напомним, Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища накануне принял первых воспитанников. Торжественная церемония открытия филиала училища состоится 1 сентября. В этот день также будет вручено знамя училища.