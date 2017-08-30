30 Августа 2017 года, 12:59

МУРМАНСК/ 30 августа/ БИ-ПОРТ – В центре Мурманска полным ходом идут работы по облагораживанию фасадов исторических зданий – объектов культурного наследия. Многие дома по проспекту Ленина одеты в строительные леса, по которым перемещаются рабочие, на которые и обратили внимание мурманчане.

«Мы заметили, что рабочие перемещаются по лесам абсолютно без страховки. А ведь это – прямое нарушение правил безопасности», – рассказали собеседники агентства. По словам горожан, они пытались обратить внимание на этот факт отвечающему за ведение работ мастеру, но безрезультатно.

Но больше всего бдительные мурманчане поразились ответу трудовой инспекции, в ведении которой находится вопросы охраны труда – там порекомендовали самостоятельно обратиться к тому же мастеру, чтобы он принял меры для устранения нарушения. «Несчастный случай же не произошёл, нам нет причин реагировать», – резюмировали мурманчане слова работника Государственной инспекции по труду.

Жители Мурманска также отмечают, что сквозь неплотно занавешенную защиту на головы прохожих сыпется отбиваемая штукатурка. «То, что идёт ремонт – понятно, но почему территория не огорожена – вопрос! И никаких знаков нет предупреждающих. Кусок штукатурки пролетел мимо меня и едва не разбил телефон», – рассказали прохожие.

Ранее мурманчане обращали внимание на несоответствие дорожных знаков и разметке. Реакция ГИБДД была аналогичной – не будет ДТП - не будет действия со стороны инспекции.