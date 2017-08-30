Правительство одобрило законопроект о наделении местных властей правом ограничивать продажи спиртосодержащей продукции

30 Августа 2017 года, 14:27

РОССИЯ/ 30 августа/ БИ-ПОРТ – Правительство поддерживает наделение местных властей полномочиями регулировать время, место и условия продаж спиртосодержащей продукции, вплоть до полного запрета такой торговли. Это следует из проекта отзыва на соответствующий законопроект, пишут «Известия».

Проект отзыва правительства на законопроект был согласован Министерством финансов, Министерством экономического развития, Министерством промышленности и торговли, Министерством здравоохранения, Министерством юстиции и Роспотребнадзором. Поправки в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» были подготовлены внесены в Госдуму в конце 2016 года.

Законопроект предлагает дать органам власти субъектов право определять порядок продажи спиртосодержащих жидкостей в регионах. Речь идет о парфюмерно-косметической продукции, бытовой химии, средствах личной гигиены, стеклоомывающих жидкостях, противообледенительных средствах, лакокрасочных материалах. Такие жидкости используются населением как суррогаты алкоголя.

Из пояснительной записки к проекту следует, что он разработан для защиты здоровья граждан, а также направлен на сохранение духовных ценностей общества.

«Всё большее распространение получает продажа под видом медицинских спиртосодержащих настоек, а также определенных видов косметических средств дешевого суррогатного алкоголя, не подпадающего ни под какой регламент, нормы и контроль. Также на данные спиртосодержащие жидкости не распространяются ограничительные меры, принятые для алкогольных напитков», — указали авторы законопроекта.

Ранее правительство предлагало дать органам исполнительной власти субъектов право ограничивать условия и места продажи спиртосодержащей непищевой продукции, в том числе вводить полный запрет. Но Минэкономразвития посчитало, что правила продаж должны быть едиными на федеральном уровне.