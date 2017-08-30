Высокий урожай может привести к рекордному падению цен

30 Августа 2017 года, 18:53

РОССИЯ/ 30 августа/ БИ-ПОРТ – Урожай зерновых в этом году может превзойти рекордный результат прошлого года. Пока Министерство сельского хозяйства дает скромные оценки 103–105 млн тонн, эксперты предсказывают значительно более высокий уровень сбора зерна.

Президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин дал прогноз «Известиям», что урожай может превысить 120 млн тонн. Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов считает, что будет 127,6 млн тонн. По его словам, если эта планка будет достигнута, то это будет абсолютный рекорд, превышающий достижения 1978 года, когда было собрано 127,4 млн.

В Министерстве экономического развития уточнили, что вклад колебаний урожайности зерновых в совокупный потребительский и инвестиционный спрос не превышает 0,1 процентного пункта. В Банке России сообщили, что не видят рисков резких изменений инфляции в связи с поступлением урожая зерновых, а «в настоящее время инфляция находится около целевого уровня».

«Как правило, хороший урожай оказывает краткосрочное влияние на инфляцию. Его эффект достаточно быстро исчерпывается, и темпы роста цен перестают снижаться. В то же время денежно-кредитная политика влияет на экономику и инфляцию на более длинном горизонте. Учитывая это, специальных мер со стороны Банка России в ответ на хороший урожай не потребуется», — сообщил представитель ЦБ.

Сельское хозяйство оказывает заметное влияние на цены. Высокий урожай зерновых способен снизить цены на хлеб, макаронные изделия и крупы и повлиять на общий показатель инфляции. Вместе с тем для сельхозпроизводителей слишком низкие цены — это фактор риска, так как фермерам нужны деньги для того, чтобы провести сев озимых и подготовиться к весеннему севу.