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Главная » НОВОСТИ » Внутренний туризм хотят поддержать субсидиями
 
 
 
 
30 Августа 2017 года, 15:40

Внутренний туризм хотят поддержать субсидиями


РОССИЯ/ 30 августа/ БИ-ПОРТ – Как рассказали «Известиям»  в Министерстве транспорта, на совещании с участием представителей Министерства культуры, Ростуризма, туриндустрии, авиаперевозчиков и общественных организаций был определен механизм стимулирования поездок на российские курорты.

«Представители туриндустрии изначально предложили ввести механизм субсидий при перевозке туристических групп на регулярных рейсах российских авиакомпаний. Однако в мировой практике такой опыт отсутствует вовсе. Этот вариант мы сочли нецелесообразным. Кроме того, этот механизм был бы сложен с точки зрения его администрирования. Участники достигли решения о необходимости формирования предложений исходя из целесообразности субсидирования не авиакомпаний за перевезенных туристов, а туроператоров, которые формируют турпакет, закладывая в него перевозку, проживание и логистику», — отметил представитель Минтранса.

По его словам, такой вариант господдержки позволит снизить стоимость всего турпакета и стимулировать развитие внутреннего туризма. Субсидии предлагается выделять туроператорам при выполнении ими определенных условий, направленных на стимулирование внутренних туристских потоков, и с учетом заказанных ими чартерных рейсов.

В ближайшее время в Министерство финансов планируется направить запрос с просьбой рассмотреть возможность выделения Минкультуры или Ростуризму необходимого финансирования из федерального бюджета.

По словам советника руководителя Ростуризма Дмитрия Горина, уже разрабатываются направления, на которых будут действовать субсидии. На первом этапе планируется оказать поддержку поездкам на курорты Краснодарского края и Крыма. Туроператоры смогут рассчитывать на субсидии и в том случае, когда перевозка туристов будет выполняться по железной дороге. Реализация программы, как предполагается, начнется уже в 2018 году.

 

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