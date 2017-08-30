Трудовая инспекция предложила удалить публикацию с негативными комментариями

30 Августа 2017 года, 16:00

МУРМАНСК/ 30 августа/ БИ-ПОРТ – В ответ на сегодняшнюю заметку о бездействии трудовой инспекции, надзорный орган официально опроверг указанную информацию.

«Территориальный орган Федеральной службы по труду и занятости официально заявляет, что изложенные в публикации факты не соответствуют действительности», – говорится в официальном ответе.

В ответе указывается, что поскольку публикация вышла без комментария со стороны Государственной инспекции труда (ГИТ), это «явилось причиной необъективного освещения ситуации и спровоцировало негативную реакцию со стороны читателей».

«При имеющихся обстоятельствах, предлагаю удалить указанную информацию», – говорится в письме, подписанным руководителем Государственной инспекцией труда Андреем Балмочных.

Напомним, речь идёт о ведении работ с нарушением техники безопасности и бездействии, по мнению мурманчан, со стороны трудовой инспекции.