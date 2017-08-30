Яндекс. Новости перестали показывать контент «Московского комсомольца»

30 Августа 2017 года, 17:05

РОССИЯ/ 30 августа/ БИ-ПОРТ – Сервис Яндекс.Новости с вечера 29 августа перестал показывать новостные заметки и статьи, опубликованные на сайте «Московского комсомольца», передает газета.

Вчера вечером интернет-редакция «Московского комсомольца» зафиксировала падение трафика, связанное с блокировкой в Яндекс.Новостях: там появлялись лишь материалы региональных поддоменов, а также видеоконтент и контент других сайтов холдинга – АвтоВзгляд и WomanHit.ru. Тексты «Московского комсомольца» агрегатор с 19:43 показывать перестал.

Со стороны сайта технических проблем, связанных с выдачей RSS в Яндекс Новости, обнаружено не было. Представители Яндекс Новостей ответили пожеланиями по небольшой технической корректировке, однако после их выполнения ситуация не исправилась. Затем в сервисе сообщили, что продолжают искать причину проблемы, и пообещали помочь с её разрешением.

К 16:00 среды, 30 августа, выдача контента «Московского комсомольца» в Яндекс.Новости так и не восстановилась, причины остались неясными.

Сайт газеты многие годы плодотворно сотрудничает с агрегатором «Яндекса», до вчерашнего дня подобных длительных ЧП не возникало.