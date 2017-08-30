Полиция разыскивает очевидцев смертельного ДТП на Подгорной

30 Августа 2017 года, 17:30

МУРМАНСК/ 30 августа/ БИ-ПОРТ – Неделю назад, 23 августа 2017 года, на проезжей части в районе дома № 7 по улице Подгорная в Мурманске произошло столкновение двигавшихся во встречном направлении автомобиля марки «Фольксваген Пассат» и спецавтокрана марки «КАМАЗ». В результате аварии водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия.

Полиция обращается к очевидцам, а также к лицам, располагающих какой-либо информацией о данном ДТП, позвонить по телефонам 8 (815-2) 45-09-28, 40-79-07, 8-952-298-59-59.