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Главная » НОВОСТИ » Tele2 и «Уралсиб» дадут бонус за «Автоплатеж»
 
 
 
 
30 Августа 2017 года, 18:17

Tele2 и «Уралсиб» дадут бонус за «Автоплатеж»


РОССИЯ/ 30 августа – Tele2 и банк «Уралсиб» запустили акцию «Бонус за автоплатеж»: при подключении услуги «Автоплатеж» новые пользователи в течение двух месяцев будут получать на счет своего мобильного телефона дополнительно 10% от каждого автопополнения.

Абонент может принять участие в акции, если на его номере «Автоплатеж» ранее не подключался. Помимо клиентов «Уралсиба», бонусом также могут воспользоваться владельцы карт банков-партнеров. Акция действует до 31 декабря 2017 года.
Сервис «Автоплатеж» продолжает набирать популярность у абонентов Tele2: число пользователей услуги год к году выросло на 17% и составило 4,4 млн человек. Сервис наиболее популярен в Воронеже, Челябинске, Кемерове, Санкт-Петербурге, Иркутске и Ростове-на-Дону – абоненты Tele2 из этих регионов составляют 33% от общего числа пользователей «Автоплатежа».

Для справки: услуга «Автоплатеж» – удобный, надежный и безопасный сервис автоматического пополнения лицевого счета абонента Tele2 при снижении остатка на нем до установленного порога (10, 30, 50, 100, 300 или 500 рублей в зависимости от выбора клиента). Услуга предоставляется во внутрисетевом, национальном и международном роуминге.

«Автоплатеж» можно установить на несколько телефонов. Кроме того, услуга позволяет пополнять не только мобильный счет держателя карты, но и баланс телефонов родственников и друзей. Сервис также доступен абонентам Tele2 в личном кабинете на сайте my.tele2.ru и на странице сервиса.

 

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