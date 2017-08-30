Росавиация сняла ограничения с «Нордавиа»

30 Августа 2017 года, 17:48

МУРМАНСК/ 30 августа/ БИ-ПОРТ – Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация) сняло ограничение действия свидетельства эксплуатанта авиакомпании «Нордавиа». Соответствующий приказ был подписан главой Росавиации Александром Нерадько 29 августа 2017 и размещен на официальном сайте вебсайте ведомства.

Напомним, ограничение было введено 31 мая 2017 года. Срок его действия был определен до 30 августа этого года.

«Нордавиа» продолжает устойчивое развитие, как магистральный перевозчик Северо-Запада России. Весенне-летняя навигация этого года еще раз показала наличие большого потенциала авиакомпании. Мы работаем над формированием зимнего расписания, в котором постараемся учесть пожелания пассажиров», - сказал генеральный директор «Нордавиа» Анатолий Семенюк.

Снятие ограничения действия свидетельства эксплуатанта позволит авиакомпании «Нордавиа», в частности, приступить к реализации комплексной программы развития компании, которая включает обновление самолетного парка, а также ряд других мер, направленных на повышение эффективности работы предприятия.

Фото - Владимир Гомзин