Колэнерго восстановило электроснабжение в Первомайском округе Мурманска

МУРМАНСК/ 30 августа/ БИ-ПОРТ – Специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (входит в ПАО «Россети») оперативно восстановили электроснабжение потребителей части Первомайского округа Мурманска, прерванное в результате повреждения кабельной линии 6 кВ принадлежащей сторонней организации.
«Сразу после поступления сигнала об отключении в 15.09 на место выехали специалисты предприятия. Энергетики организовали оперативные переключения на подстанции 35 кВ. В 15.41 восстановлена нормальная схема электроснабжения», – сообщили «Би-порту» в Колэнерго.
На месте продолжает работу специальная комиссия, которая выясняет детали инцидента.