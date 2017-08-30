«Би-порту» - дюжина

31 Августа 2017 года, 00:09

МУРМАНСК/ 31 августа/ БИ-ПОРТ – 31 августа 2005 года по адресу www.b-port.com стала доступна первая версия ленты новостей бизнес-портала. Спустя 12 лет тысячи мурманчан по-прежнему начинают свой день с новостей, которые готовят для читателей журналисты и редакторы новостного агентства «Би-порт».

За 12 лет произошло бесчисленное множество событий, которые нашли отражение в новостных заметках агентства. Изменился, и продолжает меняться, облик 100-летнего Мурманска. Ушли в небытиё одни проекты, и их места заняли новые перспективы. Суждено ли им сбыться? – мы не берёмся предсказывать, но за их развитием будем пристально следить и делиться новостями с читателями, которые вот уже дюжину лет начинают свой рабочий день с новостной ленты «Би-порта».

Да, изменений много. Но неизменным останется уважение к нашим читателям и партнёрам, качество публикуемых материалов и непредвзятое отношение к фактам. Традиции, которые сформировались за эти годы, будут продолжены.

Спасибо вам, наши дорогие читатели и партнёры!

С днём рождения, «Би-порт»!

P. S. В канун дня рождения мы подготовили виртуальную экскурсию по редакции. Добро пожаловать к нам в гости!