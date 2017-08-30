«Би-порту» - дюжина

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Появилось видео убийства врача Мурманского областного онкологического диспансера
 
 
 
 

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Сари
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Би-порт
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Ирина Чернякова
Ирина Чернякова:

Страховые представители, электронные полисы, диспансеризация – это лишь несколько из многих вопросов, в решение которых ежедневно вовлечены специалисты страховой медицинской компании СОГАЗ-Мед. Обо всех нововведениях в работе страховых медицинских организаций рассказала директор Мурманского филиала СОГАЗ-Мед Ириной Чернякова

Михаил Гуцериев
Михаил Гуцериев:

Предприниматель в интервью рассказал о формировании группы «Сафмар», объединяющей разнообразные активы семьи Гуцериевых, о состоянии бизнеса в каждой отрасли и о том, что станет развивать в первую очередь

Никита Падерин
Никита Падерин:

На сегодняшний день товарная аквакультура - одна из наиболее динамично растущих отраслей в мире. Около 50% мирового вылова приходится на искусственно выращенную рыбу и эта доля будет только расти. Об особенностях выращивания садковой рыбы за полярным кругом и создании новых рабочих мест в интервью с Никитой Падериным, директором по рыбоводству компании «Русская аквакультура»

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » «Би-порту» - дюжина
 
 
 
 
31 Августа 2017 года, 00:09

«Би-порту» - дюжина


МУРМАНСК/ 31 августа/ БИ-ПОРТ – 31 августа 2005 года по адресу www.b-port.com стала доступна первая версия ленты новостей бизнес-портала. Спустя 12 лет тысячи мурманчан по-прежнему начинают свой день с новостей, которые готовят для читателей журналисты и редакторы новостного агентства «Би-порт».

За 12 лет произошло бесчисленное множество событий, которые нашли отражение в новостных заметках агентства. Изменился, и продолжает меняться, облик 100-летнего Мурманска. Ушли в небытиё одни проекты, и их места заняли новые перспективы. Суждено ли им сбыться? – мы не берёмся предсказывать, но за их развитием будем пристально следить и делиться новостями с читателями, которые вот уже дюжину лет начинают свой рабочий день с новостной ленты «Би-порта».

Да, изменений много. Но неизменным останется уважение к нашим читателям и партнёрам, качество публикуемых материалов и непредвзятое отношение к фактам. Традиции, которые сформировались за эти годы, будут продолжены.

Спасибо вам, наши дорогие читатели и партнёры!

С днём рождения, «Би-порт»!

P. S. В канун дня рождения мы подготовили виртуальную экскурсию по редакции. Добро пожаловать к нам в гости!

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