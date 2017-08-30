«Нордавиа» открыла продажу билетов на рейсы зимнего расписания

31 Августа 2017 года, 10:00

МУРМАНСК/ 31 августа – Авиакомпания «Нордавиа-региональные авиалинии» открыла продажу билетов на рейсы зимнего расписания, которое будет действовать с 29 октября 2017 года по 24 марта 2018 года.

На данный момент, в рамках зимнего расписания, продажа авиабилетов открыта на рейсы по традиционным направлениям. Например, из Мурманска уже можно приобрести билеты на рейсы в Москву (Домодедово) и Петербург (Пулково). Также отрыты продажи на рейсы из Архангельска, Сыктывкара и Нарьян-Мара.

В зимний период «Нордавиа» продолжит выполнение новых рейсов из Санкт-Петербурга в Казань и Челябинск. Полёты по данным маршрутам были открыты летом этого года и остаются востребованными не только в высокий сезон. Также в зимнем расписании сохранится регулярный рейс из Северной столицы в Самару.

Кроме того, этой осенью открылось сразу несколько новых внутренних и зарубежных рейсов «Нордавиа» из аэропорта Пулково. 19 сентября будет выполнен первый рейс из Санкт-Петербурга в Астрахань. Полёты будут выполняться по четвергам и субботам. Начиная с 22 сентября на карте маршрутов «Нордавиа» появится рейс Санкт-Петербург – Тбилиси, выполняемый по пятницам и воскресениям. Также увеличилась частота полётов по направлению Санкт-Петербург – Симферополь.

Напоминаем, что на регулярных рейсах «Нордавиа» действует услуга «Проездной билет», которая позволяет оформить единым билетом 3 или 5 полётов по фиксированным тарифам. Чем больше перелётов содержит «Проездной билет», тем выгоднее для пассажира каждый полёт.

«Нордавиа» завершит процесс формирования зимнего расписания в ближайшее время, и будут открыты для продажи как традиционные направления, так и новые популярные внутренние и международные маршруты.

Фото - Арсений Шемякин.