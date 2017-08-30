В Мурманской области учёные нашли украшения эпохи неолита

31 Августа 2017 года, 10:23

МУРМАНСК/ 31 августа/ БИ-ПОРТ – Археологи Института истории материальной культуры Российской Академии наук во время раскопок в районе реки Харловки обнаружили развалины древнего жилища. По предварительным данным, его могли построить люди, жившие в эпоху неолита – вторая половина третьего тысячелетия до н. э.

В жилище учёные обнаружили изделия из янтаря, предположительно имеющие Прибалтийское прохождение. Среди украшений учёные идентифицировали ценную подвеску, которую носили на шее и мужчины, и женщины.

По предположению учёных, найденные развалины жилища скорее относятся к скандинавской культуре – её памятники можно обнаружить на берегах северных морей. Экспедиция, которая работает в крае с 1928 года, продолжит свою работу. Учёные убеждены, что найденные артефакты приближают их к разгадке тайны древних поселений людей.