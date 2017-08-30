Ледокол «Сибирь» спустят на воду 22 сентября

31 Августа 2017 года, 10:53

ПЕТЕРБУРГ/ 31 августа/ БИ-ПОРТ – Первый серийный атомный ледокол проекта 22220 «Сибирь» спустят на воду 22 сентября на «Балтийском заводе» в Петербурге. Планируется, что в торжественной церемонии примут участие представителей российского правительства, руководства «Росатома» и Объединенной судостроительной корпорации.

В настоявшее время на верфях петербургского «Балтийского завода» строятся три атомных ледокола проекта 22220. Головной ледокол – «Арктика» – был заложен в ноябре 2013 года. В мае 2015 года заложили первый серийный ледокол проекта – «Сибирь», а спустя год – второй, «Урал». «Арктика» была спущена на воду в июне 2016 года.

Ранее сообщалось, что из-за разного рода проблем сдача ледоколов в эксплуатацию может затянуться, но по заверению президента Владимира Путина строительство ледоколов, в том числе с атомными энергетическими установками, в России будет продолжаться.