Одеть ребёнка в школу. Сколько?

31 Августа 2017 года, 12:15

МУРМАНСК/ 31 августа/ БИ-ПОРТ – Аналитики агентства «ФинЭкспертиза» подсчитали средние траты родителей на приобретение необходимых школьнику предметов одежды. При этом эксперты не включили в расчёт стоимость канцтоваров, так как доля расходов на «тетради, ручки и карандаши - не велика в общей сумме трат».

По данным исследователей, средний чек в на школьную одежду в России – чуть меньше девять тысяч рублей, при этом одеть девочек в школу дороже, чем мальчиков. В Мурманской области средняя стоимость «школьного чека» для девочек 11 000 рублей, для мальчиков – чуть меньше десяти тысяч рублей.