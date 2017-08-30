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Главная » НОВОСТИ » Счётная палата РФ выявила сложности со снабжением российских антарктических станций и баз
 
 
 
 
31 Августа 2017 года, 12:35

Счётная палата РФ выявила сложности со снабжением российских антарктических станций и баз


РОССИЯ/ 31 августа – В августовском бюллетене Счетной палаты России опубликован «Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств федерального бюджета, выделенных в 2015-2016 годах и истекшем периоде 2017 года Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на организацию и обеспечение работ и научных исследований в Арктике и Антарктике в рамках реализации Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации на период до 2020 года». В нем, в частности, приводится небезынтересная оценка состояния российских научно-экспедиционных судов.

В настоящее время судовое обеспечение деятельности российских арктических и антарктических экспедиций Росгидрометом осуществляется с использованием двух научно-экспедиционных судов (НЭС) «Академик Федоров» (проект 758) и «Академик Трешников» (проект 22280), находящихся на балансе ФГБУ «ААНИИ» (Антарктический научно-исследовательский институт).

НЭС «Академик Трешников» было спроектировано и построено в соответствии с пунктом 2 Плана мероприятий по обеспечению деятельности Российской антарктической экспедиции в 2006-2012 годах, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2005 года № 713р «О деятельности Российской антарктической экспедиции в 2006-2012 годах», для решения задач по осуществлению деятельности в Антарктике и введено в эксплуатацию в октябре 2012 года.

Однако проверкой установлено, что НЭС «Академик Трешников» в проверяемом периоде для экспедиционных целей в Антарктике не использовалось.

Смена полярников, материально-техническое снабжение российских антарктических станций и полевых баз, обеспечение сезонных исследований в Антарктике выполнялись с использованием НЭС «Академик Федоров». НЭС «Академик Трешников» в проверяемом периоде использовалось для целей развития Арктической зоны Российской Федерации.

Только в ноябре 2016 года НЭС «Академик Трешников» вышло в рейс в антарктические воды, однако не в рамках выполнения государственного задания, а по контракту с иностранными фрахтователями в рамках разрешения на деятельность в Антарктике, полученного РАЭ для проведения совместных российско-швейцарских научных исследований в субантарктической и антарктической зонах на основании договора с «Фондом поддержки экспедиции АСЕ».

Такая ситуация обусловлена рядом технико-эксплуатационных характеристик НЭС «Академик Трешников», уступающих характеристикам НЭС «Академик Федоров».

Так, объем топливных грузовых танков НЭС «Академик Федоров» позволяет взять на борт 1800 тонн топлива, а объемы танков НЭС «Академик Трешников» 1475 тонн.

Учитывая, что, по данным ФГБУ «ААНИИ», ежегодная потребность антарктических станций составляет 1650 тонн, очевидно, что НЭС «Академик Трешников» за один этап не в состоянии доставить требуемый объем топлива, необходимый для поддержания жизнеобеспечения станций в автономном режиме на весь срок экспедиции.

При этом необходимо также учитывать, что предельный срок эксплуатации в антарктических водах НЭС «Академик Федоров», построенного в 1987 году, без проведения ремонта и получения соответствующего подтверждения класса судна Российским морским регистром, может быть ограничен 2017 годом.

Таким образом, существуют риски прекращения обеспечения бесперебойной работы станций и полевых баз в Антарктике, удорожания проводимых исследований и, соответственно, недостижения целей Стратегии развития Антарктики, срыва выполнения международных обязательств Российской Федерации по Договору об Антарктике.

 

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