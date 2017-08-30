Социальные объекты подключатся к теплу в штатном режиме

31 Августа 2017 года, 13:01

МУРМАНСК/ 31 августа/ БИ-ПОРТ – Подача теплоснабжения в социальные объекты Мурманской области проходит в штатном режиме. Об этом агентству сообщили в пресс-службе АО «МЭС».

«В соответствии с постановлениями администраций муниципальных образований предприятие осуществляет подачу теплоснабжения в социальные объекты, в числе которых - школы, детские сады и учреждения здравоохранения. Котельные и сети по итогам летней ремонтной кампании полностью готовы к отопительному периоду. На зимний режим работы источники теплоснабжения переведены с 30 августа. Подача отопления в жилой фонд будет осуществлена после соответствующих постановлений глав администраций», – говорится в сообщении.



На сегодняшний день в мазутных резервуарах – свыше 45 тыс.тонн, которых при текущем расходе хватит более, чем на три месяца. С целью формирования нормативного запаса заключены в полном объеме контракты с единственным поставщиком, отгрузки топлива осуществляются по согласованному графику.



В сообщении также отмечается, что не смотря на полноценный запас топлива, АО «МЭС» входит в отопительный сезон с многомиллионными долгами потребителей, которые превышают 6,6 млрд.руб. В частности, задолженность муниципальных бюджетных учреждений - 83 млн руб., населения – 3,9 млрд.руб.