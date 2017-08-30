Абоненты Tele2 в Мурманской области предпочитают iPhone

31 Августа 2017 года, 13:35

МУРМАНСК/ 31 августа – Tele2 публикует рейтинг мобильных устройств, зарегистрированных в сети компании. Доля 4G-устройств в базе оператора в регионах присутствия год к году выросла более чем в два раза. В Мурманской области 20% абонентов оператора используют смартфоны с поддержкой LTE, а самая популярная модель – iPhone 5S.

В первые 7 месяцев 2017 года продолжился рост количества аппаратов с поддержкой 4G – их доля увеличилась на 7 п. п. и достигла 21%. В Мурманской области с начала года доля устройств с поддержкой 4G увеличилась на 3 п. п и достигла 20%. Сеть LTE оператора доступна с весны 2017 года в Апатитах и Североморске.

Осенью Tele2 планирует запустить высокоскоростной мобильный интернет в Мурманске и в большинстве районов области в частотном диапазоне 1800 МГц, который является приоритетным для запуска сетей LTE во всем мире. Ведущие производители смартфонов выпускают устройства именно с поддержкой LTE-1800.

Значительная часть абонентов Tele2 по всей России выбирает устройства (смартфоны, планшеты, модемы и др.) в ценовой категории до 10 тысяч рублей – по итогам июля на их долю пришлось 34% устройств. Москвичи стали чаще приобретать аппараты, стоимость которых превышает 20 тысяч рублей. В июле доля таких устройств составила 8%, увеличившись по сравнению с декабрем 2016 года на 3 п. п.

Наибольшей популярностью у абонентов Tele2 продолжают пользоваться смартфоны – их проникновение достигло показателя в 55%. В Мурманской области доля смартфонов увеличилась за семь месяцев на 4 п. п и достигла 60%.

По итогам первых 7 месяцев самыми популярными стали смартфоны с диагональю экрана до 5,5 дюйма (29%). Второе место занимают аппараты с диагональю от 4 до 4,4 дюйма – их доля уменьшилась на 3 п. п. до 28% от всех смартфонов в сети Tele2. Наиболее популярны в Мурманской области модели компании Apple: первое, второе и четвертое места – за iPhone 5S, iPhone 4S и iPhone 6. На третьей позиции – Samsung Galaxy J1 Mini.

В рейтинге операционных систем лидерство удерживает Android – по итогам июля ее доля осталась на уровне 84%. Второе место занимает iOS (10%), показавшая наибольший прирост среди всех операционных систем, – 2 п. п. Третье место осталось у ОС Windows Phone, которая заняла 3%. В Мурманской области также лидируют устройства на базе Android.

В целом по России в сети Tele2 доля смартфонов, поддерживающих несколько активных SIM-карт, составила 75%. В Мурманской области их доля – 57%.