«Чистые берега» наступают: «Русская Аквакультура» намерена убрать пляж на реке Ура

31 Августа 2017 года, 14:14

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 августа – Экологический проект «Чистые берега», инициированный летом этого года крупнейшей отечественной рыбоводной компанией «Русская аквакультура», продолжается.

На этот раз волонтеры собираются убрать мусор на пляже реки Ура – излюбленном месте отдыха жителей Мурманска, оставляющих после себя горы бутылок, упаковок из под продуктов и прочий хлам.

Дата начала мероприятия - 2 сентября.

По словам Ильи Пономарева, руководителя администрации компании, акция, намеченная на начало осени, очередная. «Мы приступили к уборке побережья этим летом, намерены продолжить работу и осенью, как и обещали. Защита окружающей среды касается всех, кто неравнодушен к природе Кольского Заполярья. Для нас это важно вдвойне, поскольку здоровая экология – главное условие выращивания атлантического лосося, которым занимается «Русская аквакультура », - отметил Игорь Пономарев.

Корпоративный проект «Чистые берега» под эгидой «Русской аквакультуры», приуроченный к году Экологии в России, стартовал 30 июня в поселке Ура-Губа, рядом с которым в море, расположены фермы по разведению атлантического лосося.

Как отметили в «Русской аквакультуре», экологические акции будут идти в течении этой осени, пока будут позволять погодные условия.