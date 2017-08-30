31 Августа 2017 года, 14:54

МУРМАНСК/ 31 августа – В Мурманском морском торговом порту введены в эксплуатацию новые очистные сооружения. Теперь ливневые стоки, образующиеся на промышленной площадке порта, будут проходить несколько степеней очистки, а затем повторно использоваться в туманообразующих пушках комплексной системы пылеподавления. Экологический эффект – снижение концентрации взвешенных веществ в воде на 98 процентов, до крайне незначительного значения в 2,75 мг/дм3.

В ПАО «ММТП» создан фактически замкнутый цикл водоснабжения, когда на повторное использование регулярно будет направляться несколько тысяч кубометров очищенной воды, практически питьевого качества. Излишки воды если и будут попадать в Кольский залив, то не окажут на его чистоту никакого влияния, так как концентрация взвешенных веществ в ливневых стоках доведена до строгих нормативов, соответствующих характеристикам рыбохозяйственных водных объектов высшей категории.

Проект строительства локальных очистных сооружений реализован в ПАО «ММТП» в кратчайшие сроки: от стадии предпроектных проработок до ввода в эксплуатацию прошло менее трех лет.

Технология очистки в новых очистных сооружениях является самой современной. Ливневый сток с производственной площадки порта сначала поступает в первичный отстойник, где с помощью специального органического флокулянта взвешенные в воде частицы превращаются в плотный осадок. На следующих этапах вода проходит очистку на сетчатых и скорых фильтрах, а осадок обезвоживается на специальном комплексе «Экотон» для дальнейшей утилизации. Но и это еще не все. Перед попаданием в резервуар запаса уже очищенная от взвешенных частиц вода проходит ультрафиолетовое обеззараживание.

Масштабы проделанной портовиками работы впечатляют: очистные сооружения состоят из заглубленного резервуара объемом 2,5 тысячи кубометров, надземного здания, где смонтировано технологическое оборудование, а также резервуара запаса очищенного стока. Общий объем земляных работ составил почти 5,5 тысяч кубометров грунта, а для возведения подземного резервуара затрачено около одной тысячи кубометров высокопрочного бетона и 345 тонн стального шпунта.

Кроме того, по самым современным стандартам выполнено благоустройство прилегающей к новым очистным сооружениям территории: сформированы газоны, определены места для посадки деревьев и кустарников, оформлены пешеходные зоны и технологические проезды.

Ввод в эксплуатацию локальных очистных сооружений ливневых стоков является одним из самых масштабных природоохранных проектов, реализованных в Мурманском морском торговом порту в 2017 году. Всего же в рамках года экологии ПАО «ММТП» принял на себя обязательства по внедрению 12 природоохранных мероприятий с объемом инвестиций в текущем году около 800 миллионов рублей, которые позволят сократить воздействие предприятия на окружающую среду до действующих мировых стандартов.