Популярные Instagram-аккаунты атакованы хакерами

31 Августа 2017 года, 15:15

МИР/ 31 августа/ БИ-ПОРТ – Аккаунты популярных пользователей социальной сети Instagram подверглись хакерской атаке, сообщают «Известия» . Злоумышленники получили доступ к адресам электронной почты и телефонным номерам.

Хакеры взломали страницы, используя ошибку в программном интерфейсе Instagram. По данным пресс-службы социальной сети, доступ к паролям и другой конфиденциальной информации им получить не удалось. Сейчас Instagram устранил нарушение.

Кто именно подвергся атаке взломщиков, не сообщили, однако отметили, что потерпевшими стали пользователи с большим количеством подписчиков.