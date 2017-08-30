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Главная » НОВОСТИ » Цены на алкоголь к июлю выросли на 7%
 
 
 
 
31 Августа 2017 года, 15:35

Цены на алкоголь к июлю выросли на 7%


РОССИЯ/ 31 августа/ БИ-ПОРТ – К июлю 2017 года алкогольные напитки подорожали максимум на 7% по отношению к аналогичному месяцу 2016 года, об этом свидетельствуют данные единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). На такую величину выросло в цене крепленое виноградное вино с содержанием спирта до 20%, пишут «Известия». Литр такого напитка в рознице в среднем стоил 540 рублей.

На 6%, до 318 рублей за литр, выросло в цене отечественное игристое вино, прибавило 5% (до 390 рублей за литр) столовое виноградное вино с 14% содержанием спирта. На такую же величину выросла розничная цена отечественного пива — до 108 рублей за литр. Водка с 40% содержанием спирта прибавила 4% — до 600 рублей за литр. Меньше всего, на 3%, подорожало пиво зарубежных марок — до 228 рублей за литр.

По данным ЕМИСС, изменение цен с июля 2016 по июль 2017 года — одно из самых скромных за аналогичные периоды последних пяти лет. Так, в 2012–2013 годах для различных спиртных напитков рост цен составил 8–36%. В 2013–2014 годах цены поднялись на 7–15%. В 2014–2015 годах динамика увеличения цен на алкоголь была 4–22%. Годом позже рост замедлился до 4–12%.

По словам исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (объединяет крупнейшие федеральные компании этой отрасли) Владимира Ионкина, основная причина подорожания — повышение акцизов на спиртное с начала 2017 года и колебания курсов валют.

С начала 2017 года акцизы на алкоголь в среднем выросли на 4%. На крепкий алкоголь ставка повысилась с 500 рублей за литр чистого спирта до 523 рублей. Акциз на иностранное шампанское вырос на 10 рублей, до 36 рублей за литр, на отечественное игристое — на рубль, до 14 рублей, ставка на вина из российского сырья осталась в размере 5 рублей, на иностранные вина поднялась — с 9 до 18 рублей. Были увеличены акцизы на пиво — с 20 до 21 рубля для напитка с содержанием спирта до 8,6%, с 37 до 39 рублей за литр пива крепостью свыше 8,6%.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения направило в Министерство финансов предложения о повышении в 2018 году акциза на алкоголь с содержанием спирта более 9%. 

 

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