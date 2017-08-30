Старт молодежной акции «Живи ярко!» будет дан в Оленегорске

31 Августа 2017 года, 16:15

МУРМАНСК/ 31 августа/ БИ-ПОРТ – Третий год подряд Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова проводит областную молодежную акцию «Живи ярко!» в поддержку здорового образа жизни.

Специалисты ДК выезжают в отдаленные города и посёлки области дляформирования отношения к ЗОЖ среди подростков и молодежи, пропаганды ответственного отношения к здоровью и окружающей среде, привлечения к активному участию в социально позитивных сферах жизни общества, а также организации содержательного досуга молодежи.

С 2015 года творческий десант побывал в поселках Корзуново, Зверосовхоз, Междуречье, Тулома, Териберка, Кильдинстрой, Титан, Верхнетуломский, Ура-Губа и Зареченск.

9 сентября в 14:00 в Оленегорске в сквере «Надежда» в рамках празднования Дня города будет дан старт акции «Живи ярко!». Она пройдет под девизом «Молодежь – энергия будущего!». Гостей ждет развлекательная программа с различными конкурсами, играми и розыгрышами. Все желающие смогут увидеть выступления лучших творческих коллективов и показательные выступления спортсменов региона, проявить эрудицию в интеллектуальной игре «Знай свой край», принять участие в танцевальном мастер-классе и флеш-мобе «Круче всех».