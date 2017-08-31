Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей! Вместе с семьей» пройдет в Мурманске

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Экологический проект «Чистые берега» продолжается Экологический проект «Чистые берега» продолжается
Для тех, кто еще не определился с получением высшего образования Для тех, кто еще не определился с получением высшего образования
1 сентября с букетом от цветочной компании «Мир цветов» 1 сентября с букетом от цветочной компании «Мир цветов»
Geometria приглашает на первый форум выпускников Geometria приглашает на первый форум выпускников
«Росморпорт» проводит аукционы на право заключения договоров аренды «Росморпорт» проводит аукционы на право заключения договоров аренды
 
 

Видеоновости16+

Традиционная сельскохозяйственная ярмарка прошла в Туломе
 
 
 
 

Курсы валют 31.08.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
75,8682
-0,0068
1 USD
Доллар США
58,7306
0,1986
1 EUR
Евро
70,2007
-0,2309
10 NOK
Норвежских крон
75,6633
-0,1622
10 SEK
Шведских крон
73,8285
-0,0205
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

13°
3.8 м/с
давление 750.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Ирина Чернякова
Ирина Чернякова:

Страховые представители, электронные полисы, диспансеризация – это лишь несколько из многих вопросов, в решение которых ежедневно вовлечены специалисты страховой медицинской компании СОГАЗ-Мед. Обо всех нововведениях в работе страховых медицинских организаций рассказала директор Мурманского филиала СОГАЗ-Мед Ирина Чернякова

Михаил Гуцериев
Михаил Гуцериев:

Предприниматель в интервью рассказал о формировании группы «Сафмар», объединяющей разнообразные активы семьи Гуцериевых, о состоянии бизнеса в каждой отрасли и о том, что станет развивать в первую очередь

Никита Падерин
Никита Падерин:

На сегодняшний день товарная аквакультура - одна из наиболее динамично растущих отраслей в мире. Около 50% мирового вылова приходится на искусственно выращенную рыбу и эта доля будет только расти. Об особенностях выращивания садковой рыбы за полярным кругом и создании новых рабочих мест в интервью с Никитой Падериным, директором по рыбоводству компании «Русская аквакультура»

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

 
 
 
 

Выбор редакции

В День знаний запрещена продажа алкоголя
31 Августа 2017, 17:15
В День знаний запрещена продажа алкоголя
В сентябре вступят в силу несколько новых законов
31 Августа 2017, 17:00
В сентябре вступят в силу несколько новых законов
В Мурманском морском торговом порту введены в эксплуатацию новые очистные сооружения
31 Августа 2017, 14:54
В Мурманском морском торговом порту введены в эксплуатацию новые очистные сооружения
Одеть ребёнка в школу. Сколько?
31 Августа 2017, 12:15
Одеть ребёнка в школу. Сколько?
 
 
 
 

Самое читаемое

Высокий урожай может привести к рекордному падению цен
30 Августа 2017, 18:53
В Мурманской области учёные нашли украшения эпохи неолита
31 Августа 2017, 10:23
Социальные объекты подключают к теплу в штатном режиме
31 Августа 2017, 13:01
«Би-порту» - дюжина
31 Августа 2017, 00:09
Колэнерго восстановило электроснабжение в Первомайском округе Мурманска
30 Августа 2017, 18:47
Tele2 и «Уралсиб» дадут бонус за «Автоплатеж»
30 Августа 2017, 18:17
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей! Вместе с семьей» пройдет в Мурманске
 
 
 
 
31 Августа 2017 года, 16:35

Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей! Вместе с семьей» пройдет в Мурманске


МУРМАНСК/ 31 августа/ БИ-ПОРТ – В Мурманске 7 сентября откроется Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей! Вместе с семьей». Ее проводит Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в партнерстве с правительством региона.

У каждой выставки-форума, которую Фонд ежегодно проводит в разных регионах, есть своя особенность. И нынешняя, восьмая по счету, не исключение: участниками событий станут мурманские семьи с детьми. Они смогут оценить актуальность и практическую ценность методик и технологий, которые представят на своих стендах региональные, муниципальные делегации и НКО. А 8 сентября с 10:00 до 13:00 для родителей и ребят специалисты подготовили программу увлекательных и полезных мероприятий.

Занятие «Круги близости», направленное на разрешение семейных конфликтов, проведут специалисты из республики Коми. О том, как отыскать в семье внутренние ресурсы и укрепить отношения с самыми близкими людьми можно будет узнать на мастер-классах «Колесо перемен» и «Десять комнат» специалистов из Волгоградской области. Представители команды Архангельской области проведут «Уроки доброты». Тема этого мастер-класса – как разъяснить младшим школьникам, что такое инвалидность, и научить корректно себя вести.

В арт-терапевтической-мастерской под руководством специалистов из Алтайского края желающие смогут освоить различные методики рисования и песочной терапии, позволяющие выявить и «проработать» проблемы в детско-родительских отношениях. Еще можно будет всей семьей поучаствовать в поисково-развивающей игре (игротехнику «Мы вместе представят участники делегации Тверской области) или почувствовать «Силу рода» – так называется арт-терапевтическая программа от специалистов из Северска (Томская область).

Команда Вологодской области научат прощаться с проблемами (тренинг «Парадный хвост»), видеть в жизни положительные моменты, правильно «работать» с желаниями и распределять время. Также 8 сентября можно посетить тренинги «Верь в себя! Никогда не сдавайся!» (специалисты из Ненецкого автономного округа), «Психологические секреты примирения» (эксперты Академии психологии и педагогики ЮФУ), «Пряничное детство» и «На один лад» (специалисты из Тулы).

На Игровой площадке можно будет примерить «Гардероб семейных отношений» – эту психолого-педагогическую игру придумали специалисты из Курганской области. Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Курганской области проведет образовательно-просветительскую игру «Социальное метро». На интерактивной площадке «Это удивительное детство», организованной представителями Ханты-Мансийского автономного округа, можно будет посмотреть мини-спектакль семейного театра, поучаствовать в сеансе сказкотерапии, побывать на презентации.

На стенде Фонда поддержки детей психолог портала «Я – родитель» предложит родителям с помощью современных диагностических методик выявить особенности их отношения к ребенку. Также семьи смогут поучаствовать в игре, в которой будут разобраны ситуации, с которыми приходится сталкиваться родителям подростков. Главная задача – посмотреть на эти ситуации глазами ребенка, взрослых и психолога. А затем определить успешные и «провальные» стратегии.

9 сентября семьи с детьми смогут поучаствовать в интерактивном квесте «Телеканал «Счастливая семья». Он начнется с 12:00 в ДК им. Кирова. Родителям предстоит продемонстрировать умение быть ответственными, а также знания семейных традиций и ценностей. Девять станций игры напомнят участникам названия известных телепрограмм: «Как стать миллионером», «Хит-парад», «Ток-шоу», «Ревизорро», «Голос» и «Устами младенца». В течение всего квеста команды будут сопровождать персонажи из мультфильмов и фильмов. Специальным гостем квеста станет российская радио- и телеведущая, музыкальный журналист Маргарита Митрофанова. Она станет ведущей одного из этапов конкурса и ответит на вопросы родителей. 

 

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
В День знаний запрещена продажа алкоголя
2.
В сентябре вступят в силу несколько новых законов
3.
Выставка масштабных моделей откроется в краеведческом музее
4.
Старт молодежной акции «Живи ярко!» будет дан в Оленегорске
5.
Цены на алкоголь к июлю выросли на 7%
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта