Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей! Вместе с семьей» пройдет в Мурманске

31 Августа 2017 года, 16:35

МУРМАНСК/ 31 августа/ БИ-ПОРТ – В Мурманске 7 сентября откроется Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей! Вместе с семьей». Ее проводит Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в партнерстве с правительством региона.

У каждой выставки-форума, которую Фонд ежегодно проводит в разных регионах, есть своя особенность. И нынешняя, восьмая по счету, не исключение: участниками событий станут мурманские семьи с детьми. Они смогут оценить актуальность и практическую ценность методик и технологий, которые представят на своих стендах региональные, муниципальные делегации и НКО. А 8 сентября с 10:00 до 13:00 для родителей и ребят специалисты подготовили программу увлекательных и полезных мероприятий.

Занятие «Круги близости», направленное на разрешение семейных конфликтов, проведут специалисты из республики Коми. О том, как отыскать в семье внутренние ресурсы и укрепить отношения с самыми близкими людьми можно будет узнать на мастер-классах «Колесо перемен» и «Десять комнат» специалистов из Волгоградской области. Представители команды Архангельской области проведут «Уроки доброты». Тема этого мастер-класса – как разъяснить младшим школьникам, что такое инвалидность, и научить корректно себя вести.

В арт-терапевтической-мастерской под руководством специалистов из Алтайского края желающие смогут освоить различные методики рисования и песочной терапии, позволяющие выявить и «проработать» проблемы в детско-родительских отношениях. Еще можно будет всей семьей поучаствовать в поисково-развивающей игре (игротехнику «Мы вместе представят участники делегации Тверской области) или почувствовать «Силу рода» – так называется арт-терапевтическая программа от специалистов из Северска (Томская область).

Команда Вологодской области научат прощаться с проблемами (тренинг «Парадный хвост»), видеть в жизни положительные моменты, правильно «работать» с желаниями и распределять время. Также 8 сентября можно посетить тренинги «Верь в себя! Никогда не сдавайся!» (специалисты из Ненецкого автономного округа), «Психологические секреты примирения» (эксперты Академии психологии и педагогики ЮФУ), «Пряничное детство» и «На один лад» (специалисты из Тулы).

На Игровой площадке можно будет примерить «Гардероб семейных отношений» – эту психолого-педагогическую игру придумали специалисты из Курганской области. Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Курганской области проведет образовательно-просветительскую игру «Социальное метро». На интерактивной площадке «Это удивительное детство», организованной представителями Ханты-Мансийского автономного округа, можно будет посмотреть мини-спектакль семейного театра, поучаствовать в сеансе сказкотерапии, побывать на презентации.

На стенде Фонда поддержки детей психолог портала «Я – родитель» предложит родителям с помощью современных диагностических методик выявить особенности их отношения к ребенку. Также семьи смогут поучаствовать в игре, в которой будут разобраны ситуации, с которыми приходится сталкиваться родителям подростков. Главная задача – посмотреть на эти ситуации глазами ребенка, взрослых и психолога. А затем определить успешные и «провальные» стратегии.

9 сентября семьи с детьми смогут поучаствовать в интерактивном квесте «Телеканал «Счастливая семья». Он начнется с 12:00 в ДК им. Кирова. Родителям предстоит продемонстрировать умение быть ответственными, а также знания семейных традиций и ценностей. Девять станций игры напомнят участникам названия известных телепрограмм: «Как стать миллионером», «Хит-парад», «Ток-шоу», «Ревизорро», «Голос» и «Устами младенца». В течение всего квеста команды будут сопровождать персонажи из мультфильмов и фильмов. Специальным гостем квеста станет российская радио- и телеведущая, музыкальный журналист Маргарита Митрофанова. Она станет ведущей одного из этапов конкурса и ответит на вопросы родителей.