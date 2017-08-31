В День знаний запрещена продажа алкоголя

31 Августа 2017 года, 17:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 августа/ БИ-ПОРТ – На основании закона Мурманской области «О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области», 1 сентября, в День знаний, будет запрещена розничная продажа алкоголя.

Сейчас в регионе запрещено продавать алкоголь в день Последнего звонка в школах, в День защиты детей, в День молодёжи и в День знаний. В июне обсуждалось введение дополнительных дней запрета.