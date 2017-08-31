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Главная » НОВОСТИ » В сентябре вступят в силу несколько новых законов
 
 
 
 
31 Августа 2017 года, 17:00

В сентябре вступят в силу несколько новых законов


РОССИЯ/ 31 августа/ БИ-ПОРТ – В сентябре в России вступят в силу несколько новых законов, которые затронут многие сферы жизни россиян. .

С 1 сентября вся рыбная продукция будет отслеживаться более тщательно. Если в рыбе будут найдены вредные препараты и стимуляторы роста, такая продукция не попадет в магазины союзных государств. Есть утвержденный список этих веществ. Также появятся новые требования, которые изменят процесс производства, упаковки и хранения рыбной продукции. А масса мороженой рыбы теперь будет указываться на упаковке отдельно от массы глазури.

С 29 сентября авиакомпании смогут брать плату с пассажиров за провоз багажа. Лишние расходы затронут только тех, кто купил невозвратные билеты. Для возвратных тарифов багаж до 10 килограмм будет бесплатным. Также, по новому закону, габариты ручной клади должны позволять разместить ее в салоне. Предусмотрено право перевозчика расторгнуть договор в одностороннем порядке, если пассажир отказывается оплатить провоз багажа на новых условиях.

С 1 сентября расширяется перечень оснований для исключения организаций из ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц). Появилась возможность, например, исключать из компании, сведения о которых оказались недостоверными. Внесенные изменения позволяют привлечь контролирующее лицо к субсидиарной ответственности.

С 25 сентября расширяется список возможностей, при которых можно получить страховку по ОСАГО. Например, водитель сможет обратиться к страховщику, если ДТП произошло с участием трех и более машин. Сейчас получить прямое возмещение убытков при аварии можно только с участием двух автомобилей.

С 1 сентября те, кто будет получать гражданство России, должен принести присягу. От нее освобождаются люди, не достигшие возраста 18 лет и те, кто признан недееспособными. Новые поправки в законы упрощают процедуру получения гражданства для граждан Украины: им не нужно будет показывать справку об отказе от гражданства своей страны.

С 1 сентября россиянам получить американскую визу можно будет только в Москве. Гражданам, которые живут в других регионах России, придется ехать в столицу для прохождения собеседования. Консульства США в регионах остаются, но получать помощь там смогут лишь американские граждане.

 

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