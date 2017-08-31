Мурманчане собрали портфели в школу для ребят из детских домов

01 Сентября 2017 года, 08:52

МУРМАНСК/ 1 сентября – Гипермаркеты «Твой» и сеть канцелярских магазинов «Азбука» подвели итоги благотворительной акции «Собери портфель в школу». Первоклассники, оставшиеся без попечения родителей, в преддверии Дня знаний получили яркие современные рюкзаки. Благодаря неравнодушным жителям Мурманска и области ранцы наполнили всей необходимой канцелярией.

Принять участие в акции мог любой желающий. Для этого необходимо было приобрести канцелярскую продукцию и опустить в специальные кубы, установленные в магазинах. За три недели мурманчане собрали сотни различных канцелярских принадлежностей.

Первого сентября в школу отправились более десяти первоклассников из детских домов и социальных приютов. Поздравили школьников с Днём знаний актёры из творческого объединения «Понарошки». Улыбки на лицах и озорной огонёк в глазах — с таким настроем ребята услышали свой первый школьный звонок!

Отметим, что это не единственная благотворительная акция, которую проводит сеть гипермаркетов «Твой». Ранее уже были организованы: «Сделаем доброе дело вместе», «Почта Деда Мороза», «Новогоднее чудо». Посетители магазинов активно принимают участие в этих акциях и проявляют заботу к детям, оставшимся без родителей.