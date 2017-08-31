Мурманчан приглашают посетить сельскохозяйственную ярмарку «Урожай – 2017»

01 Сентября 2017 года, 09:02

МУРМАНСК/ 1 сентября - Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска приглашает мурманчан посетить сельскохозяйственную ярмарку «Урожай – 2017», которая будет проводиться 9 – 10 сентября 2017 года в районе дома № 51 по Кольскому проспекту (территория гипермаркета «Твой»). Режим работы ярмарки с 11.00 до 19.00.

На ярмарке в широком ассортименте будет представлен широкий ассортимент продуктов местных товаропроизводителей, овощи, фрукты, бахчевые культуры, мёд и продукты пчеловодства, кондитерские и хлебобулочные изделия, посадочный материал плодово-ягодных культур и многолетних цветов по доступным ценам.

Торжественное открытие ярмарки состоится в субботу, 9 сентября 2017 года, в 13 часов. Гостей ждёт интересная развлекательная программа, весёлые конкурсы, викторины и призы.

Приглашаем всех на сельскохозяйственную ярмарку «Урожай – 2017» за покупками и хорошим настроением!