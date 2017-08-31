Извещение о проведении приема заявок на конкурс предпринимательских проектов на предоставление субсидий субъектам МСП города Мурманска

01 Сентября 2017 года, 09:30

Организатор конкурса – Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска извещает о проведении открытого конкурса предпринимательских проектов на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства города Мурманска (долее – Конкурс).

Претенденты на участие в конкурсе: юридические лица и индивидуальные предприниматели – субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП), зарегистрированные в установленном законом порядке и осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования город Мурманск, срок деятельности которых со дня государственной регистрации до дня подачи заявки на участие в Конкурсе составляет не менее 2 лет и имеющие финансовую отчетность за 2 календарных года, предшествующих году подачи заявки на участие в Конкурсе.

Предмет конкурса:

Субсидии предоставляются для целевого финансового обеспечения части затрат в соответствии с представленным технико-экономическим обоснованием (ТЭО) предпринимательского проекта:

1. Оплата услуг на рекламу: размещение рекламы в средствах массовой информации, изготовление и (или) размещение световой и иной наружной рекламы, изготовление рекламных буклетов, листовок, брошюр, каталогов, содержащих информацию о реализуемых товарах (работах, услугах) − в размере, не превышающем 30 % от максимальной субсидии.

2. Приобретение и (или) сопровождение лицензионного программного обеспечения − в размере, не превышающем 20 % от суммы максимальной субсидии.

3. Приобретение мебели, сырья, инвентаря.

4. Приобретение нового оборудования.

Срок и место приема заявок на участие в конкурсе: прием заявок на участие в конкурсе с 01.09.2017 по 06.10.2017 по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, д. 75, 3 подъезд, каб. 420, тел.: 45-94-75, 45-06-36.

Постановлением администрации города Мурманска от 07.04.2014 № 952 утверждены Порядок и положение о проведении Конкурса, которые устанавливают правила проведения конкурсного отбора заявок субъектов МСП на предоставление финансовой поддержки в виде субсидий, определяет цель конкурса, требования к участникам, регламентирует порядок и комплектность подачи документов субъектами МСП, процедуры рассмотрения конкурсных заявок, определения победителей и предоставления финансовой поддержки в виде субсидий.

Подробную информацию о порядке и условиях проведения Конкурса можно получить:

– у организатора по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, дом 75, каб. 420, тел. /8152/ 45-06-36, 45-94-75;

– на Портале информационной поддержки малого и среднего предпринимательства в разделе «Виды поддержки/Финансовая поддержка».