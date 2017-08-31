Погода начинает портиться

01 Сентября 2017 года, 09:55

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 сентября/ БИ-ПОРТ – В ближайшие сутки погоду Кольского полуострова будет определять тыловая часть циклона, смещающегося с районов Баренцева моря в Карское. В тылу этого циклона будет происходить адвекция холодных арктических воздушных масс. Поэтому в период 1-2 сентября погодные условия в нашем регионе будут постепенно ухудшаться – ветер отвернёт к северным румбам, температура воздуха понизится, местами пройдут дожди, а ночью с 1 на 2 сентября в горных районах даже со снегом.

По области сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, на юге области умеренный дождь. Ветер северный умеренный. Температура воздуха +9…+14º.

Сегодня в Мурманске переменная облачность, во второй половине дня велика вероятность кратковременных осадков. Ветер восточный – северо-восточный 3-5, в порывах до 11 м/с. Воздух прогреется до +12°.