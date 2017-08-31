1 сентября – День знаний

01 Сентября 2017 года, 10:15

МУРМАНСК/ 1 сентября/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Мурманской области свои двери распахнули 165 школ, которые готовы принять около 140 тысяч учеников, из которых почти девять тысяч – первоклашек.

Первый учебный день сегодня и в самом северном филиале Нахимовского училища – в мурманском. Накануне жилые корпуса заняли 240 воспитанников. Как сообщили агентству, сегодня будет обычный день знаний, а торжественная церемония вручения знамени и открытия училища состоится позже. Ранее с сообщалось, что глава оборонного ведомства прибудет в Мурманск ко дню знаний.

Напомним, сегодня в центре Мурманска состоится традиционный праздник «Мурманск – город сладкоежек», посвященный Дню знаний.