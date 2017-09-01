Морвокзал Мурманска ждёт очередная реконструкция

01 Сентября 2017 года, 10:35

МУРМАНСК/ 1 сентября/ БИ-ПОРТ – Для обеспечения комфортного прохождения паспортного и пограничного контроля, на территории морского вокзала в Мурманске начаты работы по по оснащению и обустройству морского пассажирского пункта пропуска через государственную границу.

«Помещения в здании морвокзала будут оборудованы специализированными инспекционно-досмотровыми комплексами для проведения пограничного, таможенного, санитарно-карантинного, ветеринарного и карантинно-фитосанитарного контроля», – сообщили в Росморпорте.

Напомним, сейчас пирс дальних линий работает только на обслуживание единственного судна «Клавдия Еланская», совершающего рейс в Островной. Правда, с оговоркой – на пирсе производится только высадка пассажиров и грузов. Отправляется пароход – с 14-го причала рыбного порта.