Команда Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС — победитель соревнований оперативного персонала ТГК-1

01 Сентября 2017 года, 10:55

ПЕТЕРБУРГ/ 1 сентября – В Северной столице завершились соревнования профессионального мастерства среди специалистов гидроэлектростанций ПАО «ТГК-1». Первое место по сумме баллов заняли кольские энергетики– команда Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС.

Серебряным призером стала команда из Карелии — Каскада Сунских ГЭС, бронзовым — команда Каскада Пазских ГЭС из Мурманской области.

В течение четырех дней девять команд из трех регионов Северо-Запададемонстрировали знания техники безопасности, мастерство управления оборудованием ГЭС и умение действовать в различных ситуациях.

«Я считаю, что соревнования – это уникальный шанс пройти усиленную подготовку. Такая возможность предоставляется не каждый год, к этому надо относиться с большой долей ответственности. Интрига, кто же станет победителем, сохранялась до последнего момента. Мы будем стараться улучшать, совершенствовать программу соревнований, дать вам возможность проявить себя. Желаю всем безаварийной работы!» – Обратился к участникам главный инженер «ТГК-1» и председатель оргкомитета соревнований Алексей Воробьев.

По сложившейся традиции в завершении мероприятия были отмечены лучшие по профессии: лучшим начальником смены станции стал начальник смены цеха электростанции (Каскад Туломских и Серебрянских ГЭС) Максим Береговцов, а лучшим дежурным электромонтером – начальник смены электростанции (Каскад Пазских ГЭС) Сергей Сидоров.