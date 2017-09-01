Готовь солдата смолоду

01 Сентября 2017 года, 12:16

РОССИЯ/ 1 сентября/ БИ-ПОРТ – Минобрнауки РФ до конца текущего года планирует направить региональным властям методические рекомендации по взаимодействию между учебным заведением и войсковым частями. Рекомендации предполагают закрепление за каждой школой отдельную воинскую часть. Об этом сообщают «Известия».

По мнению специалистов Минобрнауки, введение института шефства может стать эффективным инструментом военно-патриотического воспитания, а разработка рекомендаций ведётся в соответствии с госпрограммой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы». Документом предусматриваются проведение различных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию учащихся, в том числе — по их подготовке к военной службе.

В Минобороны пока никак не прокомментировали данную инициативу. Ранее институт шефства был достаточно популярным – над образовательными учреждениями шествовали крупные городские и областные предприятия. За счёт шефов нередко решались вопросы организации досуга учеников, оказывалась помощь в решении некоторых финансовых и ряде других вопросах.

Сегодня в России работает 42 тысячи школ, в которых обучается около 15,5 млн школьников. В Мурманской области сегодня за парту сели около 140 тысяч учеников.