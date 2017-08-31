Мурманский филиал СОГАЗ-Мед наградил победителя творческого конкурса

01 Сентября 2017 года, 12:35

МУРМАНСК/ 1 сентября – Творческий конкурс «Будь здоров с СОГАЗ-Мед» проходил с 1 по 31 июля 2017 г. во всех регионах присутствия компании.

Участники конкурса присылали фотографии своих работ на тему здорового образа жизни для размещения в официальной группе СОГАЗ-Мед в социальной сети «ВКонтакте». Различные виды спорта и спортивные игры, прохождение медицинского осмотра и диспансеризации, активный отдых и здоровое питание – это всё нашло отражение в работах участников.

Призовые места получили работы, которые набрали наибольшее количество лайков от зарегистрированных пользователей социальной сети «ВКонтакте».

Также организаторами конкурса была создана специальная комиссия, которая определила победителей в номинации «Симпатия Конкурсной комиссии СОГАЗ-Мед».

Именно в этой номинации в возрастной категории 3-5 лет победителем был признан Евгений Кузиков, маленький житель славного города Североморска Мурманской области. В своей работе Женя постарался отразить важность заботы о своём здоровье не только для людей, но и для животных.

30 августа в торжественной обстановке директор Мурманского филиала СОГАЗ-Мед Ирина Викторовна Чернякова поздравила Женю и его родителей с заслуженной победой и вручила незабываемый подарок – большую радиоуправляемую машину и диплом победителя!