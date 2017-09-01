В России создадут роботов для добычи полезных ископаемых в Арктике

01 Сентября 2017 года, 13:45

РОССИЯ/ 1 сентября/ БИ-ПОРТ – Российские компании приступят к разработке прототипов перспективных автономных подводных комплексов сейсморазведки и бурения, пишут «Известия». Такая задача внесена в проект госпрограммы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2025 года», которую вчера представил Дмитрий Медведев.

Подводные роботы будут предназначены для поиска, обустройства месторождений и добычи углеводородов в Мировом океане. К их созданию привлечены ведущие российские предприятия Объединенной судостроительной корпорации и госкорпорации «Росатом». Работы по проектированию комплексов выполнит Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» во взаимодействии с Фондом перспективных исследований (ФПИ).

По предварительным оценкам, применение роботов даст России преимущества по сравнению с существующими методами и техническими системами — донными сенсорами и надводными судами с сейсмокосами.

«ЦКБ МТ «Рубин» разработаны технические предложения по созданию основных подсистем, важнейшими из которых являются подсистемы сейсморазведки и автономного бурения. Помимо этого, разработаны подводные автономные комплексы энергообеспечения и транспортировки», — рассказал заместитель генерального директора ФПИ Игорь Денисов.

Госпрограммой предусмотрено создание натурного прототипа подводного комплекса сейсморазведки и отработка технологии непрерывного подводного бурения на базе испытания прототипа роботизированного модуля. К их созданию предприятия приступят уже с 2018 года.

«Проведенные расчеты экономической оценки реализации этих технологий подтверждают целесообразность их создания и экономическую привлекательность. Оценки показывают существенную экономическую выгоду для России и перспективы развития данной отрасли в условиях преимуществ на мировом рынке», — сказал руководитель проектной группы ФПИ Виктор Литвиненко.

Разработанный проект прототипа робототехнической системы для сейсморазведки на арктическом шельфе предполагает создание опускаемого на дно «гаража» на несколько мини-субмарин с гидро- и геоакустическими сенсорами, способными долго находиться в автономном плавании и проводить исследования шельфа на наличие полезных ископаемых.