В России создадут роботов для добычи полезных ископаемых в Арктике

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
Московский Комсомолец в Мурманске
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Экологический проект «Чистые берега» продолжается Экологический проект «Чистые берега» продолжается
Приём документов на конкурс бизнес-проектов на предоставление субсидий Приём документов на конкурс бизнес-проектов на предоставление субсидий
«Урожай – 2017»: сельхозярмарка 9-10 сентября «Урожай – 2017»: сельхозярмарка 9-10 сентября
Для тех, кто еще не определился с получением высшего образования Для тех, кто еще не определился с получением высшего образования
«Росморпорт» проводит аукционы на право заключения договоров аренды «Росморпорт» проводит аукционы на право заключения договоров аренды
 
 

Видеоновости16+

В мурманском морском торговом порту заработали новые очистные сооружения
 
 
 
 

Курсы валют 01.09.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
75,4884
-0,3798
1 USD
Доллар США
58,5454
-0,1852
1 EUR
Евро
69,6222
-0,5785
10 NOK
Норвежских крон
74,8777
-0,7856
10 SEK
Шведских крон
73,4056
-0,4229
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

4.8 м/с
давление 756.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Ирина Чернякова
Ирина Чернякова:

Страховые представители, электронные полисы, диспансеризация – это лишь несколько из многих вопросов, в решение которых ежедневно вовлечены специалисты страховой медицинской компании СОГАЗ-Мед. Обо всех нововведениях в работе страховых медицинских организаций рассказала директор Мурманского филиала СОГАЗ-Мед Ирина Чернякова

Михаил Гуцериев
Михаил Гуцериев:

Предприниматель в интервью рассказал о формировании группы «Сафмар», объединяющей разнообразные активы семьи Гуцериевых, о состоянии бизнеса в каждой отрасли и о том, что станет развивать в первую очередь

Никита Падерин
Никита Падерин:

На сегодняшний день товарная аквакультура - одна из наиболее динамично растущих отраслей в мире. Около 50% мирового вылова приходится на искусственно выращенную рыбу и эта доля будет только расти. Об особенностях выращивания садковой рыбы за полярным кругом и создании новых рабочих мест в интервью с Никитой Падериным, директором по рыбоводству компании «Русская аквакультура»

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

 
 
 
 

Выбор редакции

В День знаний запрещена продажа алкоголя
31 Августа 2017, 17:15
В День знаний запрещена продажа алкоголя
В сентябре вступят в силу несколько новых законов
31 Августа 2017, 17:00
В сентябре вступят в силу несколько новых законов
В Мурманском морском торговом порту введены в эксплуатацию новые очистные сооружения
31 Августа 2017, 14:54
В Мурманском морском торговом порту введены в эксплуатацию новые очистные сооружения
Одеть ребёнка в школу. Сколько?
31 Августа 2017, 12:15
Одеть ребёнка в школу. Сколько?
 
 
 
 

Самое читаемое

В сентябре вступят в силу несколько новых законов
31 Августа 2017, 17:00
Пробный день в педагогическом колледже
31 Августа 2017, 15:52
В День знаний запрещена продажа алкоголя
31 Августа 2017, 17:15
Популярные Instagram-аккаунты атакованы хакерами
31 Августа 2017, 15:15
Выставка масштабных моделей откроется в краеведческом музее
31 Августа 2017, 16:58
Цены на алкоголь к июлю выросли на 7%
31 Августа 2017, 15:35
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » В России создадут роботов для добычи полезных ископаемых в Арктике
 
 
 
 
01 Сентября 2017 года, 13:45

В России создадут роботов для добычи полезных ископаемых в Арктике


РОССИЯ/ 1 сентября/ БИ-ПОРТ – Российские компании приступят к разработке прототипов перспективных автономных подводных комплексов сейсморазведки и бурения, пишут «Известия». Такая задача внесена в проект госпрограммы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2025 года», которую вчера представил Дмитрий Медведев.

Подводные роботы будут предназначены для поиска, обустройства месторождений и добычи углеводородов в Мировом океане. К их созданию привлечены ведущие российские предприятия Объединенной судостроительной корпорации и госкорпорации «Росатом». Работы по проектированию комплексов выполнит Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» во взаимодействии с Фондом перспективных исследований (ФПИ).

По предварительным оценкам, применение роботов даст России преимущества по сравнению с существующими методами и техническими системами — донными сенсорами и надводными судами с сейсмокосами.

«ЦКБ МТ «Рубин» разработаны технические предложения по созданию основных подсистем, важнейшими из которых являются подсистемы сейсморазведки и автономного бурения. Помимо этого, разработаны подводные автономные комплексы энергообеспечения и транспортировки», — рассказал заместитель генерального директора ФПИ Игорь Денисов.

Госпрограммой предусмотрено создание натурного прототипа подводного комплекса сейсморазведки и отработка технологии непрерывного подводного бурения на базе испытания прототипа роботизированного модуля. К их созданию предприятия приступят уже с 2018 года.

«Проведенные расчеты экономической оценки реализации этих технологий подтверждают целесообразность их создания и экономическую привлекательность. Оценки показывают существенную экономическую выгоду для России и перспективы развития данной отрасли в условиях преимуществ на мировом рынке», — сказал руководитель проектной группы ФПИ Виктор Литвиненко.

Разработанный проект прототипа робототехнической системы для сейсморазведки на арктическом шельфе предполагает создание опускаемого на дно «гаража» на несколько мини-субмарин с гидро- и геоакустическими сенсорами, способными долго находиться в автономном плавании и проводить исследования шельфа на наличие полезных ископаемых.

 

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Мусульмане Мурманской области отметили Курбан-Байрам
2.
В России пересмотрят управление аэронавигационной системой
3.
Готовь солдата смолоду
4.
Команда Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС — победитель соревнований оперативного персонала ТГК-1
5.
Морвокзал Мурманска ждёт очередная реконструкция
 
 
 
 
    array(2) { [0]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "31005" ["channel"]=> string(22) "/news/item/204844.html" ["comment"]=> string(276) "До чего дошёл прогресс - до невиданных чудес. Опустился на глубины и поднялся до небес. Позабыты хлопоты, остановлен бег. Вкалывают роботы, а не человек!" ["date"]=> string(19) "2017-09-01 15:28:33" ["autor"]=> string(31) "Провокатор Добра" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://avatars.yandex.net/get-yapic/15298/1871430" ["ip"]=> string(14) "217.118.78.118" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:69999883" } [1]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "31006" ["channel"]=> string(22) "/news/item/204844.html" ["comment"]=> string(149) "А давайте всех чиновников и депутатов заменим роботами, страна 100% с колен встанет" ["date"]=> string(19) "2017-09-01 15:47:27" ["autor"]=> string(12) "аноним" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "217.118.78.85" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:70000201" } }
  • До чего дошёл прогресс - до невиданных чудес. Опустился на глубины и поднялся до небес. Позабыты хлопоты, остановлен бег. Вкалывают роботы, а не человек!
  • А давайте всех чиновников и депутатов заменим роботами, страна 100% с колен встанет
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта