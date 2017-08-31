В России пересмотрят управление аэронавигационной системой

01 Сентября 2017 года, 14:10

РОССИЯ/ 1 сентября/ БИ-ПОРТ – Министерство транспорта России изучает вопрос о разделении функций регулятора и провайдера аэронавигационных услуг между несколькими федеральными органами исполнительной власти, рассказала «Известиям» представитель вице-премьера Аркадия Дворковича Алия Самигуллина,

«О конкретных сроках формирования позиции говорить рано. Это пока только идея. Вопрос курируется профильным департаментом государственной политики в области гражданской авиации», — сообщил представитель Министерства транспорта.

В проекте Стратегии развития аэронавигационной системы, разработанном ГК ОрВД совместно с компанией Strategy Partners Group, говорится о недостаточной эффективности существующей системы управления АНС из-за совмещения функций провайдера и регулятора аэронавигационных услуг в лице одного органа — Росавиации.

Росавиация оказывает госуслуги через подведомственную себе ГК ОрВД, управляет планом закупок и инвестиционной программой, участвует в планировании операционных затрат, отвечает за операционные показатели госкорпорации. Также она контролирует деятельность по оказанию аэронавигационных услуг, определяет правила их оказания, сертифицирует оборудование. Таким образом, Росавиация и оказывает услуги, и оценивает их качество.

В Росавиации не согласились с такими выводами и обратили внимание на то, что в разработке проекта Стратегии развития аэронавигационной системы не принимали участие федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находится гражданская, экспериментальная и государственная авиация.

«Поэтому этот проект стратегии представляет собой факультативное издание в интересах ее разработчиков. Что примечательно, фактические разработчики не имеют никакого отношения к работе единой системы организации воздушного движения и плохо себе представляют уровень взаимодействия и разграничения ответственности между федеральными органами исполнительной власти и провайдером аэронавигационных услуг. Данный проект официально не вносился и не рассматривался федеральными органами исполнительной власти, и трудно себе представить, что его реализация приведет к совершенствованию аэронавигационной системы», — заявил представитель Росавиации.

По его словам, развитие аэронавигационной системы осуществляется в соответствии с концепцией создания и развития АНС, разработанной с учетом интересов всех пользователей воздушного пространства и одобренной на заседании правительства России. Концепция была подготовлена Федеральной аэронавигационной службой и согласована всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. При этом она была сформулирована в полном соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой ICAO и воздушным законодательством страны.