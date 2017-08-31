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Главная » НОВОСТИ » Мусульмане Мурманской области отметили Курбан-Байрам
 
 
 
 
01 Сентября 2017 года, 14:35

Мусульмане Мурманской области отметили Курбан-Байрам


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 сентября/ БИ-ПОРТ – Сегодня мусульмане всего мира отмечают праздник окончания паломничества в Мекку (Хаджа) – Курбан-Байрам. В этом году он совпал с Днём знаний.

«В Мурманске праздничная молитва прошла в мечети, которая расположена на улице Фролова. Более двух тысяч мусульман из города и области приняли участие в празднике. Также Курбан-Байрам отмечали в Оленегорске, Мончегорске и Заполярном», – цитирует «Большое Радио» имама-председателя Общины мусульман Мурманска Раиля Биккиняева.

Всего в Мурманской области существует девять мусульманских Общин. В этом году Курбан-Байрам совпал с Днём знаний, но это не помешало детям из мусульманских семей посетить школу. Праздник стартовал в 7:00, так что ученики успели к началу занятий.

В прошлом году Курбан-Байрам начался 12 сентября.

 

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