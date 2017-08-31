01 Сентября 2017 года, 14:55

МУРМАНСК/ 1 сентября/ БИ-ПОРТ – В мурманской гимназии № 8 начали готовить будущих портовиков. Здесь при содействии ПАО «Мурманский морской торговый порт» открыли единственный в Мурманске, а может быть и в России, профильный 10-й класс по специальности «Транспортная логистика».

В прошлом учебном году в виде эксперимента девятиклассники гимназии №8 уже посещали факультативные занятия по профилю «Морской транспорт и логистика». В рамках факультатива гимназисты получили базовые сведения о деятельности порта, побывали на экскурсиях, узнали об основных портовых профессиях, прошли подготовку по программе пожарного минимума, научились работать на крановом тренажере и даже получили практические навыки вязания морских узлов.

Эксперимент оказался настолько успешным, что профильное обучение по программе «Транспортная логистика» решено продолжить, открыв в гимназии уже специализированный профильный 10-й класс.

За лето базовое предприятие – Мурманский морской торговый порт – провело ремонт и переоборудование одного из кабинетов гимназии для занятий профильного класса и сформировало учебную программу. Заключен договор с Мурманским Арктическим Государственным Университетом о проведении преподавателями вуза дополнительных занятий по четырем направлениям: углубленный английский, основы логистики, менеджмент и маркетинг, введение в профессию.

По окончании обучения в гимназии успешные выпускники профильного класса получат направление в университет для получения высшего образования по востребованным в порту специальностям.

«Наш порт иногда называют «Старшим братом Мурманска». И на правах старшего мы стараемся оказывать городу посильную помощь, реализуем новые совместные проекты, призванные придать ему новый импульс развития. Мы искренне считаем, что именно портовая деятельность всегда была и остается главной экономической специализацией Мурманска, основой благополучия его жителей», – отметил в своем приветствии гимназистам генеральный директор ПАО «ММТП» Александр Масько.